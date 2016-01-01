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В Шлиссельбурге мужчина вломился в квартиру, угрожая 13-летней девочке, и украл у нее копилку с монетами

19:49, 27 декабря
Тэги: грабеж, дети, ленобласть, поиск
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Тэги: грабеж, дети, ленобласть, поиск
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Общество
Обсуждение темы:
«В Шлиссельбурге мужчина вломился в квартиру, угрожая 13-летней девочке, и украл у нее копилку с монетами»
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Всезнайка 28.12 00:58 [ + 3 ]

Зачем девочка дверь открыла незнакомцу?Неужели родители ей неговорили о том,что нельзя дверь открывать незнакомцам???

Тоскливый Дятел 28.12 09:54 [ + 0 ]

Надо поискать его среди коллекционеров-нумизматов.

Уральский дед 28.12 10:27 [ + 0 ]

срун бы написал.....грабь награбленое.....идиота кусок

Всего комментариев - 3

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