В Шлиссельбурге мужчина вломился в квартиру, угрожая 13-летней девочке, и украл у нее копилку с монетами

Добычей преступника стали около 5 тысяч рублей.

Добычей преступника стали около 5 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 12 декабря в квартире одного из домов в городе Шлиссельбурге. Мужчина сначала стучал в дверь, чтобы находящаяся в квартире в этот момент 13-летняя девочка впустила его.



После того, как ребенок открыл дверь, подозреваемый, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, с силой оттолкнул несовершеннолетнюю, вошел в квартиру и украл из детской копилки около 5000 рублей металлическими монетами различного достоинства, после чего с похищенным с места происшествия скрылся.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению места нахождения мужчины и его задержанию", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Кировском районе Ленинградской области мужчина вломился в квартиру 13-летней девочки и украл у нее копилку с деньгами. В настоящее время правоохранительные органы региона занимаются поисками злоумышленника.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 12 декабря в квартире одного из домов в городе Шлиссельбурге. Мужчина сначала стучал в дверь, чтобы находящаяся в квартире в этот момент 13-летняя девочка впустила его.После того, как ребенок открыл дверь, подозреваемый, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья, с силой оттолкнул несовершеннолетнюю, вошел в квартиру и украл из детской копилки около 5000 рублей металлическими монетами различного достоинства, после чего с похищенным с места происшествия скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также применением насилия, не опасного для жизни и здоровья"."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению места нахождения мужчины и его задержанию", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что на Маршала Захарова трое злодеев связали хозяина квартиры и похитили аудиоаппаратуру и документы.







Обсуждение темы: «В Шлиссельбурге мужчина вломился в квартиру, угрожая 13-летней девочке, и украл у нее копилку с монетами» Всезнайка 28.12 00:58 [ + 3 – ]

Зачем девочка дверь открыла незнакомцу?Неужели родители ей неговорили о том,что нельзя дверь открывать незнакомцам??? Тоскливый Дятел 28.12 09:54 [ + 0 – ]

Надо поискать его среди коллекционеров-нумизматов. Уральский дед 28.12 10:27 [ + 0 – ]

срун бы написал.....грабь награбленое.....идиота кусок

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