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«В Волосово пьяный папаша во время ссоры зарезал своего сына»

Хрестоматия,сколько таких случаев происходит. Сейчас папаша наверное в ИВС сидит и пробует локоть укусить. А всё из за синьки. Колющее и режущее убрать надо если решили употреблять!

Тоскливый Дятел 28.12 09:53 [ + 0 – ]

С каких пор Волосово стало городом. Она была деревней и деревней осталась. И главное занятие в ней, судя по всему, выпивка с вытекающими последствиями. Если бы в ней построили гольф-клуб, или хотя бы теннисный корт, бассейн, многофункциональный спортивный центр, шахматный клуб - у людей была бы возможность пойти и культурно провести время.