В Петербурге водитель в ходе погони сбил инспектора ДПС и уехал на простреленных колесах
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Общество
Смех да и только, в пробке удалось скрыться, да еще с простреленными колесами!
Не понимаю. Радиостанции, современные машины, видеокамеры на каждом углу, а у них преступники скрываются. Гнать таких работничков надо. Впрочем на их место такие же придут. Нормальных людей там просто нет. Им просто не дадут честно работать.
Предлагаю вооружить инспекторов ДПС автоматами, а для погони использовать бронемашины "Тигр" с крупнокалиберным пулеметом. Тогда точно никто из пробки не уйдет.
13:17 особенно понравилось "нормальных людей там просто нет" ,,,,,,,,,сделал скриншот,пригодится
Чё, хозяин пригожин срезал ставки за тупые высеры? Ну не расстраивайся, геленваген отобьёт, может накинет.
Кстати, ты не интересовался него куда он сваливать будет, ведь пиндосы его в список внесли Расстроен наверна..
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Priprava 23:00, 5 декабря
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п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »