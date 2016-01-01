В Петербурге водитель в ходе погони сбил инспектора ДПС и уехал на простреленных колесах

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«В Петербурге водитель в ходе погони сбил инспектора ДПС и уехал на простреленных колесах»

Анжей Стамбулянский 27.12 12:49 [ + 3 – ]

Смех да и только, в пробке удалось скрыться, да еще с простреленными колесами!

rehf 27.12 13:17 [ + 2 – ]

Не понимаю. Радиостанции, современные машины, видеокамеры на каждом углу, а у них преступники скрываются. Гнать таких работничков надо. Впрочем на их место такие же придут. Нормальных людей там просто нет. Им просто не дадут честно работать.



Тоскливый Дятел 27.12 13:34 [ + -2 – ]

Предлагаю вооружить инспекторов ДПС автоматами, а для погони использовать бронемашины "Тигр" с крупнокалиберным пулеметом. Тогда точно никто из пробки не уйдет.

Уральский дед 27.12 14:06 [ + -3 – ]

13:17 особенно понравилось "нормальных людей там просто нет" ,,,,,,,,,сделал скриншот,пригодится

Уральский дед 27.12 14:08 [ + -3 – ]

ну да выперли....вот ты и злишься

rehf 27.12 14:26 [ + 1 – ]

Чё, хозяин пригожин срезал ставки за тупые высеры? Ну не расстраивайся, геленваген отобьёт, может накинет.

Кстати, ты не интересовался него куда он сваливать будет, ведь пиндосы его в список внесли Расстроен наверна..