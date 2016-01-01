Сегодня
27 декабря, вторник
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 93%
Завтра -2°, пасмурно
Валюта
$ 60.86
€ 63.57
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Петербурге двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком

10:51
Тэги: дети, травмы, халатность, приморский район
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: дети, травмы, халатность, приморский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На Петроградке полиция изъяла из продажи 2,5 тысячи сим-карт
  • Две лошади погибли при пожаре в конюшне на Московском шоссе (фото)
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Врачи советуют петербуржцам носить медицинские маски
  • Автоледи насмерть разбилась в ДТП с автолавкой в Ленобласти
  • Немолодая женщина выпала из окна пятого этажа на Чернышевского
  • На областной трассе 75-летний пенсионер на Dodge на обочине насмерть сбил одну женщину и покалечил вторую
  • В Сиверском велосипедист угодил под колеса легковушки
  • На Приморском шоссе водитель Chevrolet вылетел на встречку, протаранил Honda и отправился в больницу
  • 200 тонн китайского арахиса с жуками задержали в порту Петербурга
  • Пешеход покалечился в ДТП с "Пежо" в Лисьем Носу
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел 27.12 11:28 [ + -4 ]

Бедняжка, такая тяжелая травма по вине безмозглой мамы.

НЕСТОР 27.12 19:34 [ + 0 ]

Матке бошку разбить.

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
22 декабря
Девочка-младенец разбила голову при падении с пеленального столика на севере Петербурга
19 декабря
В Купчино годовалый малыш по недосмотру родителей наглотался таблеток от гипертонии
15 декабря
На Олеко Дундича грудной мальчик едва не захлебнулся, купаясь в ванной
27 декабря
В Петербурге приезжий из Улан-Удэ избил и откусил ухо своей сожительнице
23 декабря
В Ленобласти 5-летняя малышка сломала позвоночник, упав с кровати
21 декабря
Девочка-младенец получила тяжелые травмы в Гатчине
20 декабря
Четырехлетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка попали в больницу с отравлением лекарственными препаратами
добавить свое
Рождественская ярмарка на Московской площади

Priprava 23:00, 5 декабря

Еще 3043 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
12:07 Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года (5/+5)
10:05 СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей (2/+2)
09:46 К Дому журналистов в Петербурге несут цветы в память о погибших в крушении Ту-154 в Сочи (фото) (2/+2)
13:54, 26 декабря Петербургские автобусы оснастят информационными табло (7/+3)
13:03, 26 декабря Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото) (9/+5)
12:43, 26 декабря МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра (2/+2)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
хорошо хоть в жо*у по этому поводу всех ожидающих не трахали. россияндия, мать её в рот, катится к полному холопству. вот король Испании, к примеру, по вечерам едет сам на своём мерине за рулём. Мадрид никто не перекрывает. стоит король вместе со всеми ... в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
очередной способ спизд*ть народные деньги. мне не информация нужна - мне транспорт нужен. расписание же систематически осуществляется извёрнутым путём через такую жо*у, что и удивляться сил нет. Торчишь как дятел на остановке минут 20-30, но в твою сторо... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
всё со слов зверька. в «Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности »
Как вы сами можете видеть, подобная фигня понравилась исключительно ольгинским жополизам. И это вполне объяснимо, т. к. это едристские холуи, а они заряжены исключительно на вылизывание чиновничьих задниц и "проектов" этих задниц.
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
Результат его деятельности глубоко минусовой, так он еще на транспорт нас кидает. в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
24 монк-аль-ахри 
2
18 rehf 
3
12 Анжей Стамбулянский 
4
11 НС 
5
10 morgana 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-16 Тоскливый Дятел 
2
-14 Уральский дед 
3
-3 Andrey Ivanov 
4
-2 НЕСТОР 
5
-2 смерч 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи
Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи
23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности
Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности
Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)
Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
^ Наверх