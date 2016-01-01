В Петербурге двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком

Инцидент произошел во время проведения ингаляции.

Инцидент произошел во время проведения ингаляции.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 26 декабря во время проведения лечебной процедуры. Делая ребенку ингаляцию, 32-летняя мать девочки не уследила, и ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой.



В результате малышка была доставлена в Детскую больницу № 1 из квартиры на Комендантском проспекте. У юной пациентки диагностировали термические ожоги ягодиц и правой ноги. Ребенок находится в тяжелом состоянии.



Напомним,

Накануне вечером в Приморском районе Петербурга была госпитализирована двухлетняя девочка, которая опрокинула на себя кастрюлю с кипятком.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 26 декабря во время проведения лечебной процедуры. Делая ребенку ингаляцию, 32-летняя мать девочки не уследила, и ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой.В результате малышка была доставлена в Детскую больницу № 1 из квартиры на Комендантском проспекте. У юной пациентки диагностировали термические ожоги ягодиц и правой ноги. Ребенок находится в тяжелом состоянии.Напомним, на прошлой неделе девочка-младенец получила травмы головы, упав с пеленального столика в Приморском районе Петербурга.







Обсуждение темы: «В Петербурге двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком» Тоскливый Дятел 27.12 11:28 [ + -4 – ]

Бедняжка, такая тяжелая травма по вине безмозглой мамы. НЕСТОР 27.12 19:34 [ + 0 – ]

Матке бошку разбить.

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