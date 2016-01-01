Обсуждение темы:

«На Энгельса двое злоумышленников опустошили сейф ломбарда на 800 тысяч рублей»

Тоскливый Дятел 27.12 11:29 [ + 0 – ]

А ключ был наверное был вставлен в сейф и ждал их прихода.