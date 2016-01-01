СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей

Сейчас стоимость проезда по всей длине диаметра составляет 180 рублей.

Сейчас стоимость проезда по всей длине диаметра составляет 180 рублей.



Сейчас проезд по ЗСД стоит 180 рублей: 80 рублей — по всему южному участку, 100 рублей — по северному, а центральным участком пока все еще можно воспользоваться бесплатно.



В комитете по инвестициям Петербурга отметили, что максимально допустимый уровень тарифа составляет чуть больше 130 рублей за проезд легкового автомобиля по одному участку ЗСД. То есть стоимость проезда по трем участкам может вырасти и до 390 рублей.



По данным начальника управления по связям с общественностью МСС Андрея Цапу, за сутки по ЗСД проезжает около 230 тыс. машин. Более 50 процентов оплаты проходит с помощью транспондера, что заметно дешевле. 4 декабря на ЗСД для пользователей с транспондером ввели систему Flow+, которая насчитывает цену проезда в зависимости от маршрута, а не от зон. По словам представителей компании «Магистраль Северной столицы», новая система помогает сэкономить до 15%.



Директор МСС Алексей Бнатов заявлял о повышении тарифов ЗСД еще в ноябре этого года, однако тогда конкретные суммы озвучены не были.



Напомним, Проезд по ЗСД подорожает до 300 рублей в 2017 году. Об этом пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителей консорциума «Магистраль Северной столицы». Проезд по центральному участку обойдется водителям легковых машин без транспондера в 100 рублей, по северному – 110 рублей, южному – 90 рублей.Сейчас проезд по ЗСД стоит 180 рублей: 80 рублей — по всему южному участку, 100 рублей — по северному, а центральным участком пока все еще можно воспользоваться бесплатно.В комитете по инвестициям Петербурга отметили, что максимально допустимый уровень тарифа составляет чуть больше 130 рублей за проезд легкового автомобиля по одному участку ЗСД. То есть стоимость проезда по трем участкам может вырасти и до 390 рублей.По данным начальника управления по связям с общественностью МСС Андрея Цапу, за сутки по ЗСД проезжает около 230 тыс. машин. Более 50 процентов оплаты проходит с помощью транспондера, что заметно дешевле. 4 декабря на ЗСД для пользователей с транспондером ввели систему Flow+, которая насчитывает цену проезда в зависимости от маршрута, а не от зон. По словам представителей компании «Магистраль Северной столицы», новая система помогает сэкономить до 15%.Напомним, 2 декабря состоялось официальное открытие центрального участка ЗСД, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Проезд по центральному участку сделают бесплатным на несколько первых после открытия месяцев. Тестовый период будет действовать до получения права на перевод магистрали в платный режим.







Обсуждение темы: «СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей» Уральский дед 27.12 10:36 [ + -5 – ]

Меньше швали будет ездить Тоскливый Дятел 27.12 11:32 [ + -2 – ]

Предлагаю поднять ценник до 500 руб. и установить безлимит.

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