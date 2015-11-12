«К Дому журналистов в Петербурге несут цветы в память о погибших в крушении Ту-154 в Сочи (фото)»

Жители Петербурга продолжают нести цветы к Дому журналистов в память о погибших 25 декабря в результате крушения Ту-154, направлявшегося из Сочи в Латакию (Сирия).Люди несут цветы к Дому журналистов на Невском проспекте, где установлен мемориальный стол с фотографиями петербургских журналистов Антона Губанкова и Дмитрия Рункова, летевших трагическим рейсом в Сирию. В Союзе журналистов добавили, что «склоняют головы перед памятью всех коллег, погибших в катастрофе над Черным морем».Антон Губанков многие годы возглавлял петербургскую редакцию ВГТРК и телепрограмму «Вести-Петербург», а Дмитрий Рунков работал на городских телеканалах. В момент своей гибели Губанков руководил Департаментом культуры Минобороны РФ, а Рунков был корреспондентом «Первого канала».Памятный стенд установлен и у стены Дома офицеров на Литейном проспекте — в память о военнослужащих, участниках ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, летевших в Сирию, чтобы дать новогодние концерты перед солдатами и офицерами Вооруженных Сил РФ, исполняющими свой воинский долг в этой стране, пишетНапомним, самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста Ансамбля имени Александрова (они должны были дать предновогодний концерт для военных), девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.