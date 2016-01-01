В Петербурге приезжий из Улан-Удэ избил и откусил ухо своей сожительнице

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Обсуждение темы:

«В Петербурге приезжий из Улан-Удэ избил и откусил ухо своей сожительнице»

Всезнайка 27.12 10:37 [ + 3 – ]

Тарзан недоделанный...

Тоскливый Дятел 27.12 11:33 [ + -2 – ]

Интересно, а ухо можно пришить обратно.