В Купчино на перекрестке грузовик опрокинулся на трех пешеходов (фото)
09:12
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, купчино, фрунзенский район, пострадавшие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Купчино на перекрестке грузовик опрокинулся на трех пешеходов (фото)»
Новые в начале | Новые в конце
Анжей Стамбулянский 27.12 10:00 [ + 2 – ]
Это хачмобиль, торопился на рынок "памадорами" торговать!
Saymon Grapes 27.12 10:22 [ + 0 – ]
Трудно назвать этого карлика грузовиком. Крузер куда тяжелее его будет...
Тоскливый Дятел 27.12 11:26 [ + -6 – ]
Крузерами управляют серьезные, ответственные люди, которые не допустят нарушений ПДД, Они всегда притормозят, пропустят пешеходов. На этих "грузовичках" ездят люди, которые торопятся скорее заработать, для них сиюминутная выгода важнее жизни окружающих, впрочем, как и собственной. Предлагаю провести переаттестацию всех водителей большегрузов и их транспортных средств.
Всего комментариев - 4
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хорошо хоть в жо*у по этому поводу всех ожидающих не трахали. россияндия, мать её в рот, катится к полному холопству. вот король Испании, к примеру, по вечерам едет сам на своём мерине за рулём. Мадрид никто не перекрывает. стоит король вместе со всеми ... в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
очередной способ спизд*ть народные деньги. мне не информация нужна - мне транспорт нужен. расписание же систематически осуществляется извёрнутым путём через такую жо*у, что и удивляться сил нет. Торчишь как дятел на остановке минут 20-30, но в твою сторо... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
всё со слов зверька. в «Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности »
Как вы сами можете видеть, подобная фигня понравилась исключительно ольгинским жополизам. И это вполне объяснимо, т. к. это едристские холуи, а они заряжены исключительно на вылизывание чиновничьих задниц и "проектов" этих задниц.
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
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