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«В Купчино на перекрестке грузовик опрокинулся на трех пешеходов (фото)»

Крузерами управляют серьезные, ответственные люди, которые не допустят нарушений ПДД, Они всегда притормозят, пропустят пешеходов. На этих "грузовичках" ездят люди, которые торопятся скорее заработать, для них сиюминутная выгода важнее жизни окружающих, впрочем, как и собственной. Предлагаю провести переаттестацию всех водителей большегрузов и их транспортных средств.