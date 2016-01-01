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«В Петербурге уничтожили 20 тонн семечек с сорняками из Венгрии»

Лучше бы весь сорняк е-дрисьевский уничтожили! То пустил корни и всё губит! Уже народ задыхается от ихних поборов кризисных!