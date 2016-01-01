Внедорожник за три миллиона угнали с парковки "Меги Дыбенко"

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Внедорожник за три миллиона угнали с парковки "Меги Дыбенко"»

*Лом Иванович 26.12 14:24 [ + 2 – ]

Может бедный пролетарий, уволенный по сокращению угнал у едро-олигарха? Хоть, продаст и какое то времясемья не будет голодать? На едрисье то пособие много не нажируешь!

Уральский дед 26.12 14:26 [ + -8 – ]

В тюрьме трехразовое питание. С голода не умрёт.

Уральский дед 26.12 14:26 [ + -5 – ]

не учили его мама и папа что чужое брать это плохо?

Тоскливый Дятел 26.12 14:27 [ + -6 – ]

Жаль человека: взял кредит, оплатил дорогую сигнализацию. Предлагаю ввести услугу для владельцев дорогих авто: физическая охрана. Чтобы машину во время движения и стоянки сопровождал лимузин с вооруженной охраной. Это надежнее любой сигнализации.

монк-аль-ахри 26.12 19:11 [ + -1 – ]

так не хер на эту мегу ездить. там вечно машины пизд*т.