Петербургские автобусы оснастят информационными табло
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Общество
Замечательная идея. Потому что едешь в автобусе, как в лесу, все время переживаешь, что проедешь пункт назначения или наоборот, выйдешь раньше. Автора этой идеи предлагаю представить к премии.
Реально нужная вещь. Теперь уж не пропустишь свою остановку. хорошо бы и на трамваях эту штуковину внедрить.
Никому нах.й не нужны эти табло. Какой-то чинуша просто денешки хапнет с этого
Наши люди знают где едут, и где им нужно выходить, а приезжие "турысты" в виду отсутствия мозгов все равно ничего не поймут...
очередной способ спизд*ть народные деньги. мне не информация нужна - мне транспорт нужен. расписание же систематически осуществляется извёрнутым путём через такую жо*у, что и удивляться сил нет. Торчишь как дятел на остановке минут 20-30, но в твою сторону транспорта нет. Кроме маршруток. Зато потом приходит караван - маршрутов 5-6 автобусов и троллейбусов, идущих в одну и ту же сторону. Два последних, само собой, везут воздух. Зато потом минут 20 опять ничего нет. Какой идиот такие трафики сочиняет? Загадка.
Как вы сами можете видеть, подобная фигня понравилась исключительно ольгинским жополизам. И это вполне объяснимо, т. к. это едристские холуи, а они заряжены исключительно на вылизывание чиновничьих задниц и "проектов" этих задниц.
п.с. Вот ещё несколько "проектов" для идиотов-чиновиков.
...Установить на автобусе флюгер, чтобы пассажиры видели в какую сторону дует ветер,
...В каждый автобус подсадить по экскурсоводу(пусть пассажиры узнают исторические места города)
...Установить в автобусах кассы Аэрофлота и Ж/Д кассы (вдруг кому приспичит билет купить)
....Установить в автобусе платные туалеты...
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