«Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»

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Общество
Ленинградцы всгда рады приезду президента. Можем и постоять. Пол часа никого не устроит.
Не рады жители Ленинграда приезду обещалкина-обиралкина. Лучше бы с тарифами ЖКХ боролся,с коррупцией и кризисом! Чем разъезжать и людей нервировать!
Раньше хоть шапки холопам ломать позволяли и на колени бУхаться ! А тут последней радости лишили! Сволочи..
хорошо хоть в жо*у по этому поводу всех ожидающих не трахали. россияндия, мать её в рот, катится к полному холопству. вот король Испании, к примеру, по вечерам едет сам на своём мерине за рулём. Мадрид никто не перекрывает. стоит король вместе со всеми в пробках. зато испанцы короля своего любят. чего нельзя сказать за россиянскую педерацию.
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18:26, 12 декабря
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