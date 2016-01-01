«Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»

Проезд по ряду магистралей в Петербурге сегодня утром был перекрыт из-за кортежа президента Владимира Путина.Как сообщали очевидцы в группе, около 11:00 и до полудня был закрыт проезд по КАД в районе съезда на Таллинское шоссе, а также перекрыт участок ЗСД в районе Благодатной улицы.Фото:Район был оцеплен сотрудниками полиции. Как пишут «Невские новости», эти меры безопасности связаны с отъездом из Северной столицы президента. Сегодня Владимир Путин, находившийся в Петербурге с визитом, вылетит из аэропорта Пулково в Москву.Накануне в Петербурге Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Напомним,