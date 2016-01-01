Неуступчивый полицейский попал в больницу после ДТП на трассе в Ленобласти

Страж порядка на личном авто не пропустил ехавшую по главной дороге машину.

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«Неуступчивый полицейский попал в больницу после ДТП на трассе в Ленобласти»

Волк Лисыч 26.12 13:29 [ + 9 – ]

Заигрался, забыл, что не на служебной. Вседозволенность не при исполнении чревата дтпированием.

Уральский дед 26.12 13:32 [ + -8 – ]

Выздоровления и здоровья

*Лом Иванович 26.12 14:05 [ + 8 – ]

Сказал бы честно, что попал в ДТП, бегая туда-сюда, жаждая получить взятку от водителей.

Тоскливый Дятел 26.12 14:34 [ + -7 – ]

Желаю сотруднику правоохранительных органов скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Предлагаю даже на личных авто сотрудников МВД устанавливать мигалки и специальные знаки, дающие им право преимущественного проезда. Большое им спасибо, что они охраняют нас от недобрых людей.

Неzнайка. 26.12 15:51 [ + 7 – ]

Дятел, с твоими комментами в цирке делать нечего, такую хуню мелешь, что волосы дыбом встают. Пиши больше Дятел, на потеху людям. Камеди клуб плачет по тебе))))))))))))))))))))))))))

dexter 26.12 17:55 [ + 5 – ]

не кормите тролля, сам кони двинет !

монк-аль-ахри 26.12 19:12 [ + 1 – ]

мент - он тупой и наглый.