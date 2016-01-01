Неуступчивый полицейский попал в больницу после ДТП на трассе в Ленобласти
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Общество
Заигрался, забыл, что не на служебной. Вседозволенность не при исполнении чревата дтпированием.
Сказал бы честно, что попал в ДТП, бегая туда-сюда, жаждая получить взятку от водителей.
Желаю сотруднику правоохранительных органов скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Предлагаю даже на личных авто сотрудников МВД устанавливать мигалки и специальные знаки, дающие им право преимущественного проезда. Большое им спасибо, что они охраняют нас от недобрых людей.
Дятел, с твоими комментами в цирке делать нечего, такую хуню мелешь, что волосы дыбом встают. Пиши больше Дятел, на потеху людям. Камеди клуб плачет по тебе))))))))))))))))))))))))))
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Priprava 23:00, 5 декабря
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