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«Две иномарки столкнулись на Московском: травмы получил пешеход (фото)»

Жаль человека. Надеюсь, автовладельцы возместят ущерб его здоровью. Хотя на всякий случай, посоветовал бы застраховать жизнь и здоровье.