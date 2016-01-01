Обсуждение темы:

«МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра»

Очень боюсь рекламных конструкций. Их всегда воздвигают на путях естественных миграций, вблизи метро. Они страшнее деревьев.

Задолбала уже такая погода...Лучше уж пусть стукнет -5-10,чем в такую погоду носом шмыгать...так и простыть не далеко!