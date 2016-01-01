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В Ленобласти пьяная женщина пыталась убить молотком пенсионерку

18:37, 26 декабря
Тэги: убийство, покушение, конфликт, избиение, ленобласть, женщины, следствие
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Тэги: убийство, покушение, конфликт, избиение, ленобласть, женщины, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти пьяная женщина пыталась убить молотком пенсионерку»
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комментатор beta 27.12 00:57 [ + 0 ]

Уберите ночные магазины на площади Тургенева они торгуют алкоголем ночью!
Возможно не только алкоголем!
Прошу проконтролировать уважаемая Полиция!

комментатор beta 27.12 01:02 [ + 0 ]

Там одини черенжопые травят наш народ вам всё равно!

Всего комментариев - 2

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