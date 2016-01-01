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«В Петербурге молодая женщина отравилась но-шпой»

Тупорылые! Вместо того, чтобы искать подделку в аптеках? Прорабатывают версию самоубийства!

Из пузырька Но-шпа наркоты получают дозу героина. Так что, если сожрала пузырёк, то могла и копыта откинуть от передоза, если не наркотка