«Гастарбайтер из Таджикистана разбился на стройке на Комендантском проспекте»

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Общество
Сидел бы дома - был жив! Кто его звал к нам? Туда и дорога "гостю"-незваному!
Уральский дед (26.12 11:46) это ты о себе комментарий выложил? Похвально. Иногда правдив бываешь.
Арнольд питерский, как вы помните, его первоначальный НИК был "олька". Однако, давно сидит в газете.Стал старый дедгей. уральско-дагесранский. От того и любовь и почтение к аулам и ишакам ихним.
Каждую неделю приходит печальная новость о том, что мы потеряли еще одного труженика, гостя нашего города. Молодого, в полном расцвете сил человека, который приехал поднимать нашу экономику и немного заработать. И каков трагический итог: горе родным, материальные затраты по доставке тела на родину. Вы хоть представляете себе, во что это выливается.
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18:26, 12 декабря
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