Гастарбайтер из Таджикистана разбился на стройке на Комендантском проспекте

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«Гастарбайтер из Таджикистана разбился на стройке на Комендантском проспекте»

Уральский дед 26.12 11:44 [ + -14 – ]

всем друзьям и близким от всех ленинградцев соболезнования

Уральский дед 26.12 11:46 [ + -12 – ]

старый...а ума не нажил

*Лом Иванович 26.12 14:08 [ + 15 – ]

Сидел бы дома - был жив! Кто его звал к нам? Туда и дорога "гостю"-незваному!

*Лом Иванович 26.12 14:11 [ + 15 – ]

Уральский дед (26.12 11:46) это ты о себе комментарий выложил? Похвально. Иногда правдив бываешь.

арнольд питерский 26.12 14:31 [ + 9 – ]

-1

арнольд питерский 26.12 14:33 [ + 12 – ]

Ольгинское чмо опять сменило ник на уральский дед

*Лом Иванович 26.12 14:42 [ + 11 – ]

Арнольд питерский, как вы помните, его первоначальный НИК был "олька". Однако, давно сидит в газете.Стал старый дедгей. уральско-дагесранский. От того и любовь и почтение к аулам и ишакам ихним.

Тоскливый Дятел 26.12 14:59 [ + -11 – ]

Каждую неделю приходит печальная новость о том, что мы потеряли еще одного труженика, гостя нашего города. Молодого, в полном расцвете сил человека, который приехал поднимать нашу экономику и немного заработать. И каков трагический итог: горе родным, материальные затраты по доставке тела на родину. Вы хоть представляете себе, во что это выливается.

Иванов1 26.12 15:03 [ + 8 – ]

Так, день прошёл не зря -1