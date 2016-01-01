Фура с 18 тоннами замороженной говядины пропала на пути из Петербурга во Владимир

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«Фура с 18 тоннами замороженной говядины пропала на пути из Петербурга во Владимир»

Тоскливый Дятел 26.12 15:00 [ + -3 – ]

Неплохой сюжет для второго сезона "Охота на асфальте".

Всезнайка 26.12 17:25 [ + -1 – ]

Оголодал,видать кто-то...Решил себе на Новый год шашлычка пожарить :-)