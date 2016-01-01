Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности
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Общество
"Сесть на скамейку у своего подъезда" он может только там, откуда приехал. Нет здесь для них ни "своих скамеек" ни "своих подъездов".
Недорезали обезьянку!
Теперь трое славян сядут и надолго, а мигрант будет усиленно размножаться. Не надо никого трогать просто рожайте детей в Питербаде, что бы по улицам ходили наши соплеменники, а не татаромонголы.
Жаль, что не довели дело до конца!
А как это тупая обезьяна может определить внешность им же это не дано!
А мне кажется, таким все равно кого резать. Подвернулся мигрант, порезали его. Завтра попадется коренной житель, пырнут его. Зло должно быть наказуемо независимо от национальности пострадавшего.
Какой-же это конфликт! Всего один и при этом сам себе, чтобы остальных испугать
Из протокола допроса потерпевшего.Эти местные вообще оборзели,кто им даваль право на нас нападать?Ведь ваш президент чётко сказал что не допустит разжигания нац..розни.Звоночек.Дай Бог не найдут.Но резать это перебор,не надо превращаться в дикарей,способов очень много что б избавиться от этой саранчи,Всевышний дал жизнь и только он вправе её отбирать.
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