Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности

Агрессоры спросили у иностранца дорогу к метро, а затем напали на него.

Обсуждение темы:

«Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности »

Уральский дед 26.12 11:04 [ + -14 – ]

Реальные падОнки

Волк Лисыч 26.12 13:25 [ + 24 – ]

"Сесть на скамейку у своего подъезда" он может только там, откуда приехал. Нет здесь для них ни "своих скамеек" ни "своих подъездов".

махоня 26.12 13:43 [ + 6 – ]

--- сел на скамейку у своего подъезда



зачем врать?

Роберт 26.12 14:12 [ + 2 – ]

Теперь трое славян сядут и надолго, а мигрант будет усиленно размножаться. Не надо никого трогать просто рожайте детей в Питербаде, что бы по улицам ходили наши соплеменники, а не татаромонголы.

*Лом Иванович 26.12 14:27 [ + 11 – ]

Жаль, что не довели дело до конца!

арнольд питерский 26.12 14:29 [ + 11 – ]

А как это тупая обезьяна может определить внешность им же это не дано!

Тоскливый Дятел 26.12 15:04 [ + -6 – ]

А мне кажется, таким все равно кого резать. Подвернулся мигрант, порезали его. Завтра попадется коренной житель, пырнут его. Зло должно быть наказуемо независимо от национальности пострадавшего.

Иванов1 26.12 15:06 [ + 0 – ]

Какой-же это конфликт! Всего один и при этом сам себе, чтобы остальных испугать

НЕСТОР 26.12 15:34 [ + 7 – ]

Жаль не добили паскуду.

НС 26.12 18:15 [ + 8 – ]

всё со слов зверька.

монк-аль-ахри 26.12 19:14 [ + 2 – ]

размялись однако

rehf 26.12 20:23 [ + 4 – ]

Да врёт он всё. Насвай со своими земляками не поделил.

SCORPION69 26.12 20:47 [ + 1 – ]

выговор что неумело так пером пользуются как дети ясельной группы