Женщина умерла в больнице после падения из окна своей квартиры на Космонавтов

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Обсуждение темы:

«Женщина умерла в больнице после падения из окна своей квартиры на Космонавтов»

*ДедЗахар 26.12 11:30 [ + 8 – ]

Между прочим, не жара чтобы открывать настежь окна и выпадать с них! При власти едрисей и кризисной, всё больше становится суицидов!

Зубастик 26.12 12:03 [ + 3 – ]

Кому-то квартира приглянулась..

Уральский дед 26.12 12:18 [ + -5 – ]

несчастный случай не иначе