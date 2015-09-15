Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи

После фотосессии смельчакам пришлось отправиться прямиком в полицию.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи»

Уральский дед 26.12 11:06 [ + -7 – ]

я думал что это корыто давно на металлолом порезали

арнольд питерский 26.12 14:51 [ + 6 – ]

Я бы на месте моряков этим ушлепкам смартфон в жопу засунул