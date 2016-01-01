Двух человек спасли при квартирном пожаре на юго-западе Петербурга

В жилище горели постельные принадлежности.

В жилище горели постельные принадлежности. ГУ МЧС по Петербургу.



В 5:55 в дежурную службу поступил сигнал о возгорании на улице Пионерстроя, 15. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в двухкомнатной квартире горят постельные принадлежности.



В ходе тушения огня из жилища эвакуировали двух человек. Локализовали пожар к 6:27. Информация о пострадавших, а также подробности инцидента выясняются.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Квартирный пожар тушили сегодня рано утром в Красносельском районе, сообщили вВ 5:55 в дежурную службу поступил сигнал о возгорании на улице Пионерстроя, 15. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в двухкомнатной квартире горят постельные принадлежности.В ходе тушения огня из жилища эвакуировали двух человек. Локализовали пожар к 6:27. Информация о пострадавших, а также подробности инцидента выясняются.Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина погиб при квартирном пожаре на Учительской улице в Петербурге.







Обсуждение темы: «Двух человек спасли при квартирном пожаре на юго-западе Петербурга» Тоскливый Дятел 26.12 15:11 [ + -4 – ]

Курение в постели, да еще в нетрезвом виде.

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