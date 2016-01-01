Обсуждение темы:

«Пьяный водитель на внедорожнике устроил ДТП с "перевертышем" на Октябрьской набережной (фото)»

Не понимаю, как мог взрослый человек на дорогой машине сесть за руль в нетрезвом виде. Необходимо создать реабилитационный центр, где такие как он могли бы получать помощь и избавляться от алкогольной зависимости. Предлагаю направит соответствующее предложение в Законодательное собрание.