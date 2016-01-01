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ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)

16:54, 23 декабря
Тэги: дтп, авто, ленобласть, смерть
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Тэги: дтп, авто, ленобласть, смерть
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Общество
Обсуждение темы:
«ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)»
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Тоскливый Дятел 23.12 19:49 [ + -6 ]

Одним дебилом меньше.

Сергей Мельников 24.12 17:44 [ + 0 ]

Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - http://vkk.me/tormolot

Всего комментариев - 2

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а может начать надо с комитета по транспорту и местечковых начальников ГИБДД????Может их надо уволить и судить?Хотя слово может не подходит.Именно их надо судить.А потом этих обрезанных. в «В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах»
Книжка есть такая. Называется "собчачье сердце" Купить её очень сложно Но в интернете она есть
 в «Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»
что это за чоповец который не мог надавать люлей? в «В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал»
Я вижу мои претензии, по поводу написания комментариев дошли до руководства ольгинских придурков. А то иш устроились серанут два слова и 11р. 80... Непорядок. в «В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки»
Дороги Ленинградской области представляют собой наивысшую опасность ,как для водителей,так и для пешеходов.Не отражателей не указателей толком нет.Если асфальт вроде нормальный так не понятно где обочина.А если асфальт не нормальный то не понятно ,где дор... в «В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину»
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