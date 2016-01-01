Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)

Это будут искусственные убежища для выращивания потомства нерпы в условиях аномально тёплых зим.

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«Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)»

dexter 23.12 18:17 [ + -1 – ]

их бы энергию, да на людей ! Эх!

Vladlen 23.12 19:36 [ + 1 – ]

может о стариках позаботимся.

Тоскливый Дятел 23.12 19:49 [ + -7 – ]

Конечно, надо в первую очередь создавать дома для престарелых, и приюты для бездомных и мигрантов.

rehf 23.12 19:54 [ + 4 – ]

Ты чё серьёзно рассчитываешь на дом престарелых писдаболов ольгинских жополизов? Да этого никогда не будет. Вы скоро все передохните как и ваши хозяева.