В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки

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«В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки»

дедИвaн 23.12 16:33 [ + 19 – ]

Мне интересно, почему задержали 43х летнего блогера, за разжигании ненависти к полицаям? Вот вам яркий пример их деятельности! Один случай такой? Нет, и сотни и тысячи у этих кривосудных! Вот она путинская дерьмо-кратия! За правдивые высказывания арестовывают!

Вжух 23.12 16:33 [ + -10 – ]

Версия слабовата. Но многие поведутся.

Вжух 23.12 16:35 [ + -10 – ]

У этого блогера будет время подумать. Хочешь составить компанию?

смерч 23.12 17:06 [ + 3 – ]

Высказывания правдивые,но слова надо подбирать,то не дядя Ваня милиционер,а коммерсант и при погонах.

rehf 23.12 17:48 [ + 12 – ]

Вжухчику



Иоан Грозный 23.12 18:42 [ + 7 – ]

хер знает что сказать, если б сказали что взятку не взял мусор я б удивился, а так эти крысы изначально идут в органы с единственной целью, поймать,забрать и перепрятать

rehf 23.12 19:02 [ + 5 – ]

из последних творений наших кинематографистов самый правдивый фильм КОМА (сериал). Вот так ломают людей которые пришли в полицию по призванию. Вам даже не нужно смотреть фильм полностью. 1 серия - 02:30 ---- 03:40. Найдёте 2 минуты ?

Тоскливый Дятел 23.12 19:52 [ + -8 – ]

Брехня. В полицию отбирают людей высоких нравственных и моральных качеств, они проходят специальные тесты, получают высокую зарплату и пользуются другими благами. Зачем такому человеку пачкать руки о взятку?

Vladlen 23.12 20:19 [ + 4 – ]

так вот у кого стабильность о которой говорил сегодня Царь батюшка.Вот у кого поднялась зарплата .А мы то думали у люда простого.

rehf 23.12 20:27 [ + 3 – ]

Тоскливый Дятел 23.12 19:52 [ + -1 – ]

Брехня. В полицию отбирают людей высоких нравственных и моральных качеств, ...



Вероятно это те кого в ольгинские жополизы не взяли.