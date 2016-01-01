В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину
- В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал
- Открытие в лечении варикоза
- После пожара в доме в Ленобласти нашли труп 52-летнего мужчины
- В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей
- В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах
- Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)
- ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)
- 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
- В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки
- В выходные в Петербурге ожидается теплая и сырая погода
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Мне интересно, почему задержали 43х летнего блогера, за разжигании ненависти к полицаям? Вот вам яркий пример их деятельности! Один случай такой? Нет, и сотни и тысячи у этих кривосудных! Вот она путинская дерьмо-кратия! За правдивые высказывания арестовывают!
Высказывания правдивые,но слова надо подбирать,то не дядя Ваня милиционер,а коммерсант и при погонах.
хер знает что сказать, если б сказали что взятку не взял мусор я б удивился, а так эти крысы изначально идут в органы с единственной целью, поймать,забрать и перепрятать
из последних творений наших кинематографистов самый правдивый фильм КОМА (сериал). Вот так ломают людей которые пришли в полицию по призванию. Вам даже не нужно смотреть фильм полностью. 1 серия - 02:30 ---- 03:40. Найдёте 2 минуты ?
Брехня. В полицию отбирают людей высоких нравственных и моральных качеств, они проходят специальные тесты, получают высокую зарплату и пользуются другими благами. Зачем такому человеку пачкать руки о взятку?
так вот у кого стабильность о которой говорил сегодня Царь батюшка.Вот у кого поднялась зарплата .А мы то думали у люда простого.
Тоскливый Дятел 23.12 19:52 [ + -1 – ]
Брехня. В полицию отбирают людей высоких нравственных и моральных качеств, ...
Вероятно это те кого в ольгинские жополизы не взяли.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря
на новости
в «Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»