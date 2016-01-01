В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах

Шоферы попались на нарушении дважды за день.

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«В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах»

alik1972 23.12 18:30 [ + 6 – ]

А в Кудрово они маршрутками не интересовались?

Там процентов 90 точно со свалок притащены.

Vladlen 23.12 20:10 [ + 6 – ]

а может начать надо с комитета по транспорту и местечковых начальников ГИБДД????Может их надо уволить и судить?Хотя слово может не подходит.Именно их надо судить.А потом этих обрезанных.

koschke 24.12 00:13 [ + 2 – ]

Я вообще не догоняю, кто этим чабанам разрешил людей возить

НЕСТОР 24.12 08:14 [ + 3 – ]

Забыли добавить,что водители мракозадые.

Тоскливый Дятел 24.12 13:44 [ + 0 – ]

А в маршрутки насильно людей никто на загоняет. Сами стоят в очередь как стадо баранов. Вы вначале создайте конкуренцию, выпустите исправные, новые автобусы, наймите квалифицированных водителей славянского производства и затем уже гоните мигрантов. А пока Вы людям пешком предлагаете добираться что-ли?