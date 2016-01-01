В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах
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Общество
А в Кудрово они маршрутками не интересовались?
Там процентов 90 точно со свалок притащены.
а может начать надо с комитета по транспорту и местечковых начальников ГИБДД????Может их надо уволить и судить?Хотя слово может не подходит.Именно их надо судить.А потом этих обрезанных.
А в маршрутки насильно людей никто на загоняет. Сами стоят в очередь как стадо баранов. Вы вначале создайте конкуренцию, выпустите исправные, новые автобусы, наймите квалифицированных водителей славянского производства и затем уже гоните мигрантов. А пока Вы людям пешком предлагаете добираться что-ли?
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18:26, 12 декабря
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