23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
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Общество
Юмарина 2017.У меня такое впечатление,что я о этом стадионе слышу все жизнь,хотя мне 50.Опять все сухие выскочили)))) Как их не нагибали,дел не заводили все мимо.Вот,что значит быть рядом с вождем!!!!!!И его фаворитами.
...«сине-бело-голубые» ... - это как оскорбление,? типа, ..."дебильно-олигофренно- дураковатые"...
А так, ждем смешных новостей после первых матчей на этом говнополе.
футбольная команда "Зенит" у меня ассоциируется с даунами миллионерами которых держут околофутбола что б под них огромные суммы списывать, с футболом эти бл...ди точно не имеют ничего общего
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18:26, 12 декабря
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