В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки
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Общество
Вот уже не знают на чем деньги с народа срубить. Ненавижу эту власть
Не удивлюсь что знаки уменьшат до спичечного коробка и гайцов попрячут там
Придурки едро-путинские, особи вы кризисные! У вас что, других дел больше нет, как клоунадой заниматься и неумными потугами своими смешить люд честной!?
Правильно, мы живем в европейском государстве и должны придерживаться западных стандартов. Начинать надо именно со знаков, так как на них в первую очередь обращают внимание как пешеходы, так и водители, среди которых есть и иностранцы, в т.ч. из государств ближнего зарубежья. Пусть видят, что мы живем не отсталой стране.
Я вижу мои претензии, по поводу написания комментариев дошли до руководства ольгинских придурков. А то иш устроились серанут два слова и 11р. 80... Непорядок.
Думаю, пока старые знаки не износились, нехер на новые менять. Лучше бы внесли изменения в разметку дорожного полотна и добавление поворотных полос, как это сделано, например, в Финляндии.
Правильно, Emilian, Многое бы надо сделать так, как в Финляндии, но для этого необходим финский менталитет, а у нас немного другой.
Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - http://vkk.me/tormolot
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