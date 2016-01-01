В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки

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«В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 23.12 16:10 [ + 13 – ]

Вот уже не знают на чем деньги с народа срубить. Ненавижу эту власть

смерч 23.12 16:14 [ + 10 – ]

Не удивлюсь что знаки уменьшат до спичечного коробка и гайцов попрячут там

дедИвaн 23.12 16:20 [ + 18 – ]

Придурки едро-путинские, особи вы кризисные! У вас что, других дел больше нет, как клоунадой заниматься и неумными потугами своими смешить люд честной!?

Вжух 23.12 16:36 [ + -14 – ]

Вам ничем не угодишь...Нищий а капризный. Копеечку подавай беленькую

Тоскливый Дятел 23.12 19:56 [ + -9 – ]

Правильно, мы живем в европейском государстве и должны придерживаться западных стандартов. Начинать надо именно со знаков, так как на них в первую очередь обращают внимание как пешеходы, так и водители, среди которых есть и иностранцы, в т.ч. из государств ближнего зарубежья. Пусть видят, что мы живем не отсталой стране.

rehf 23.12 20:32 [ + 5 – ]

Я вижу мои претензии, по поводу написания комментариев дошли до руководства ольгинских придурков. А то иш устроились серанут два слова и 11р. 80... Непорядок.

Emilian 24.12 09:26 [ + 2 – ]

Думаю, пока старые знаки не износились, нехер на новые менять. Лучше бы внесли изменения в разметку дорожного полотна и добавление поворотных полос, как это сделано, например, в Финляндии.

Тоскливый Дятел 24.12 13:48 [ + 0 – ]

Правильно, Emilian, Многое бы надо сделать так, как в Финляндии, но для этого необходим финский менталитет, а у нас немного другой.

НЕСТОР 24.12 17:18 [ + 0 – ]

Вся страна живёт в говне,но знаки будут новые.