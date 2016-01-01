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«На Петроградке женщина с молотком отбила трехлетнюю дочку у бывшего мужа»

Вот пример, как надо любить своих детей.

Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - http://vkk.me/tormolot

