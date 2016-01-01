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«В выходные в Петербурге ожидается теплая и сырая погода»

что творится с погодой? лето дождливое, зима один сумрак, не рукотворно ли это, может происки харпа?

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