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«Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу»

Ничего там не решается в плане уг. дела. И выселить его смогут только через суд, если только сам хозяин не наймет кого-нибудь выселить негодяя. Ведь он - негодяй - может сказать, что снял жилье у хозяина без оформления договора, заплатил ему за три года вперед, есть свидетели (которых купить несложно)... И будет жить, пока все судебные инстанции не пройдут. А сроки рассмотрения сейчас от 2-х месяцев между заседаниями. А то и больше.