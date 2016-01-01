Сегодня
24 декабря, суббота
Обновлено  
Погода
+2°, влажность 82%
Завтра +2°, пасмурно
Валюта
$ 60.85
€ 63.54
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу

14:46, 23 декабря
Тэги: жильё, задержания, ленобласть
7
Комментировать
Система Orphus
Тэги: жильё, задержания, ленобласть
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину
  • В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • После пожара в доме в Ленобласти нашли труп 52-летнего мужчины
  • В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей
  • В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах
  • Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)
  • ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)
  • В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
  • 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
  • В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу»
Новые в начале | Новые в конце
Вжух 23.12 15:16 [ + -10 ]

А ты живешь в своей квартире?

смерч 23.12 15:24 [ + 11 ]

Красавчик.Можно позавидовать такой наглости,наверное посмотрел что мигранты в европе так же поступают,но Россия не европа то радует.

дедИвaн 23.12 15:37 [ + 18 ]

Всякую шваль аульную не надо к нам пускать. Убогая е-дрисня и ботокс, не задумывались об этом!? Отовсюду понаехали обезьяньи выродки!

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 23.12 16:08 [ + 11 ]

А в знаете номера телефонов соседей?!

Роберт 23.12 19:37 [ + 1 ]

Не приглашаете в гости незнакомых, это пример,что может случиться потом,вместо вас будут жить новые гости.

Тоскливый Дятел 23.12 20:01 [ + -1 ]

Квартира наверное непростая, если для выселения гвардию высылают. Участковый значит отдыхает.

Emilian 24.12 09:33 [ + 1 ]

Ничего там не решается в плане уг. дела. И выселить его смогут только через суд, если только сам хозяин не наймет кого-нибудь выселить негодяя. Ведь он - негодяй - может сказать, что снял жилье у хозяина без оформления договора, заплатил ему за три года вперед, есть свидетели (которых купить несложно)... И будет жить, пока все судебные инстанции не пройдут. А сроки рассмотрения сейчас от 2-х месяцев между заседаниями. А то и больше.

Всего комментариев - 7

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 декабря
В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей
23 декабря
В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
21 декабря
Безответно влюбленный 60-летний мужчина организовал похищение своей студентки, чтобы "спасти" ее от мучителей
21 декабря
В отношении 22-летнего эксгибициониста из Узбекистана возбуждено уголовное дело
20 декабря
В Ленобласти будут судить 32-летнего педофила, который в пьяном угаре избил и изнасиловал 17-летнюю девочку
20 декабря
В Назии 17-летний парень избил и отнял у 14-летнего мобильный телефон
20 декабря
В Мурино мигрант устроил "стриптиз" перед девочками на детской площадке
Ярмарка «Новогодний подарок» 15-18 декабря

18:26, 12 декабря

Еще 284 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:47, 23 декабря 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском (3/+3)
15:17, 23 декабря В выходные в Петербурге ожидается теплая и сырая погода (3/+3)
13:48, 23 декабря Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить (15/+15)
11:50, 23 декабря Дальнобойщик из Москвы умер в Петербурге от гриппа (2/+2)
09:54, 22 декабря Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности (7/+2)
09:28, 22 декабря Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото) (1/+0)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Не заслуживай полицаи! И, никто о вас плохо не напишет! Ишь, прихвостни едро-путинские обиделись, понимаете ли. в «Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)»
Мужик наверно и не знал,что вконтакте мусорская шарашка.А как по мне дам мусора действительно пид.расы корумпированные в «Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)»
Придурки едро-путинские, особи вы кризисные! У вас что, других дел больше нет, как клоунадой заниматься и неумными потугами своими смешить люд честной!? в «В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки»
Всякую шваль аульную не надо к нам пускать. Убогая е-дрисня и ботокс, не задумывались об этом!? Отовсюду понаехали обезьяньи выродки! в «Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу»
Мне интересно, почему задержали 43х летнего блогера, за разжигании ненависти к полицаям? Вот вам яркий пример их деятельности! Один случай такой? Нет, и сотни и тысячи у этих кривосудных! Вот она путинская дерьмо-кратия! За правдивые высказывания арестовы... в «В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки»
Рейтинг.beta комментаторов
1
160 дедИвaн 
2
93 rehf 
3
42 арнольд питерский 
4
27 смерч 
5
24 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-82 Вжух 
2
-44 Тоскливый Дятел 
3
-13 Руссия 
4
-11 Алексанрил 
5
-2 Сергей Мельников 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
^ Наверх