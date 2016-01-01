«Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу»

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Общество
Красавчик.Можно позавидовать такой наглости,наверное посмотрел что мигранты в европе так же поступают,но Россия не европа то радует.
Всякую шваль аульную не надо к нам пускать. Убогая е-дрисня и ботокс, не задумывались об этом!? Отовсюду понаехали обезьяньи выродки!
Не приглашаете в гости незнакомых, это пример,что может случиться потом,вместо вас будут жить новые гости.
Квартира наверное непростая, если для выселения гвардию высылают. Участковый значит отдыхает.
Ничего там не решается в плане уг. дела. И выселить его смогут только через суд, если только сам хозяин не наймет кого-нибудь выселить негодяя. Ведь он - негодяй - может сказать, что снял жилье у хозяина без оформления договора, заплатил ему за три года вперед, есть свидетели (которых купить несложно)... И будет жить, пока все судебные инстанции не пройдут. А сроки рассмотрения сейчас от 2-х месяцев между заседаниями. А то и больше.
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18:26, 12 декабря
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