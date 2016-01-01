Тамбовского кавказца похитили во время поездки в Петербург и вымогали миллион
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Общество
тамбовский кавказец во как громко сказано а вообще добить его надо нефиг шастать у нас по стране
14:34 это Азик ,но все равно герой лям Шамилю не отдал ,поправишься беги Азя в Тамбов, к братьям, там тоже тачки продают.
На ишаке, теперь , придётся всю жизнь ездить. Скажи спасибо шакалам-землякам! Всех вас на зону и к параше поближе.
Повар пхутина продолжает отмывать бабло. Ярким примером являются ольгинские жополизы. Этим ольгинским плядям платят с комента. Естественно эти халявщики это просекли и особой писаниной и умозаключениями себя не утруждают.
Два ярких примера ольгинских высеров воспроизвёл Вжух. И заработал 23 руб. 60 коп.
Повар пхутина продолжает отмывать бабло. Ярким примером являются ольгинские жополизы. Этим ольгинским плядям платят с комента. Естественно эти халявщики это просекли и особой писаниной и умозаключениями себя не утруждают.
Два ярких примера ольгинских высеров воспроизвёл Вжух. И заработал 23 руб. 60 коп.
Вжух! Между прочим АРА-это армянин а не азербайджанец! Читай больше!
Как бы шрам на лице от удара ножом не остался. Надеюсь на удачную пластическую операцию.
мне это очень нравится, нам мало кавказоидов в городе, теперь уже и тамбовские, ну не живется сукам у себя дома так и шастают по россии!!
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18:26, 12 декабря
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