Тамбовского кавказца похитили во время поездки в Петербург и вымогали миллион

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«Тамбовского кавказца похитили во время поездки в Петербург и вымогали миллион»

Вжух 23.12 14:25 [ + -13 – ]

хорошо что живой остался

Вжух 23.12 14:34 [ + -14 – ]

выздоравливай АРА

SCORPION69 23.12 14:46 [ + 9 – ]

тамбовский кавказец во как громко сказано а вообще добить его надо нефиг шастать у нас по стране

утро&лето 23.12 15:12 [ + 2 – ]

14:34 это Азик ,но все равно герой лям Шамилю не отдал ,поправишься беги Азя в Тамбов, к братьям, там тоже тачки продают.

дедИвaн 23.12 15:17 [ + 15 – ]

На ишаке, теперь , придётся всю жизнь ездить. Скажи спасибо шакалам-землякам! Всех вас на зону и к параше поближе.

rehf 23.12 15:51 [ + 10 – ]

Повар пхутина продолжает отмывать бабло. Ярким примером являются ольгинские жополизы. Этим ольгинским плядям платят с комента. Естественно эти халявщики это просекли и особой писаниной и умозаключениями себя не утруждают.

Два ярких примера ольгинских высеров воспроизвёл Вжух. И заработал 23 руб. 60 коп.

rehf 23.12 15:51 [ + 8 – ]

Повар пхутина продолжает отмывать бабло. Ярким примером являются ольгинские жополизы. Этим ольгинским плядям платят с комента. Естественно эти халявщики это просекли и особой писаниной и умозаключениями себя не утруждают.

Два ярких примера ольгинских высеров воспроизвёл Вжух. И заработал 23 руб. 60 коп.

Вжух 23.12 16:12 [ + -11 – ]

Будешь моим бухгалтером



Анжей Стамбулянский 23.12 16:47 [ + 9 – ]

Вжух! Между прочим АРА-это армянин а не азербайджанец! Читай больше!

rehf 23.12 17:44 [ + 7 – ]

Специально для ольгинского Вжуха.





НЕСТОР 23.12 18:39 [ + 7 – ]

Кол в жопу кавказцу и вжуху-ублюдку.

Тоскливый Дятел 23.12 20:04 [ + -3 – ]

Как бы шрам на лице от удара ножом не остался. Надеюсь на удачную пластическую операцию.

capa 23.12 22:13 [ + 3 – ]

мне это очень нравится, нам мало кавказоидов в городе, теперь уже и тамбовские, ну не живется сукам у себя дома так и шастают по россии!!