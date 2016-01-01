«Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»

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Общество
Всех бы вас едристы поганые,лживые и алчные особи,также бы, при невыясненных обстоятельствах.........! Хоть бы народ пожил нормально, без обиралок-обещалок!
Алексанрил,23.12 15:45, нашёл чем хвастаться, что пидерское дерьмо? Никто у тебя этот "титул" не оспаривает. Зря из себя выходишь и горячишься многониковая Саша!
Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!
Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!
дедИвaн 23.12 15:30 [ + 6 – ]
Всех бы вас едристы поганые,...
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.....
Юрия Лужкова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Причем госпитализация была экстренная, пришлось подключить реаниматологов.
rehf, 23.12 18:18 новость хорошая. Лужков, немало денег украл со своей прошмандохой батуриной.Всё доказывал, что не ворует, а деньги к ним сами льнут.
Этого козла усатого шлёпнули за то, что много знал: сколько лично Стульчак спиз*дил, сколько его окружение, включая Вована Плюгавого прихватило из общенародной собственности, сколько рыжему Толику накапало и т.д. Ну а на Шутова что только не вешали - за его честность в оценке дерьмократов. Шутов просто честно сказал, что захватившие власть в результате серии государственных переворотов подонки - ворьё. За что его и убили.
Книжка есть такая. Называется "собчачье сердце" Купить её очень сложно Но в интернете она есть
дедИвaн 23.12 19:22 [ + 2 – ]
rehf, 23.12 18:18 новость хорошая.
Главное чтобы процесс нет прерывался.
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