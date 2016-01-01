Сегодня
24 декабря, суббота
Обновлено  
Погода
+2°, влажность 82%
Завтра +2°, пасмурно
Валюта
$ 60.85
€ 63.54
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить

13:48, 23 декабря
Тэги: михаил маневич, убийство, смерть, владимир путин
15
Комментировать
Система Orphus
Тэги: михаил маневич, убийство, смерть, владимир путин
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину
  • В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • После пожара в доме в Ленобласти нашли труп 52-летнего мужчины
  • В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей
  • В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах
  • Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)
  • ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)
  • В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
  • 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
  • В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»
Новые в начале | Новые в конце
Вжух 23.12 14:33 [ + -12 ]

Жаль что на начальной стадии за дело взялись непрофессиАналы

арнольд питерский 23.12 15:09 [ + 14 ]

неподелился жидок вот и мочканули поделом

дедИвaн 23.12 15:30 [ + 15 ]

Всех бы вас едристы поганые,лживые и алчные особи,также бы, при невыясненных обстоятельствах.........! Хоть бы народ пожил нормально, без обиралок-обещалок!

Алексанрил 23.12 15:45 [ + -11 ]

Пидорок питерский ты дерьмо поганое

дедИвaн 23.12 16:07 [ + 11 ]

Алексанрил,23.12 15:45, нашёл чем хвастаться, что пидерское дерьмо? Никто у тебя этот "титул" не оспаривает. Зря из себя выходишь и горячишься многониковая Саша!

Вжух 23.12 16:32 [ + -8 ]

Что то стало попахивать старческим маразмом

дедИвaн 23.12 16:40 [ + 10 ]

Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!

дедИвaн 23.12 16:48 [ + 8 ]

Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!

rehf 23.12 18:18 [ + 7 ]

дедИвaн 23.12 15:30 [ + 6 – ]
Всех бы вас едристы поганые,...
ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.....

Юрия Лужкова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Причем госпитализация была экстренная, пришлось подключить реаниматологов.

НЕСТОР 23.12 18:42 [ + 6 ]

Всем ясно почему грохнули,а ему не ясно. Делили сферы влияния.

дедИвaн 23.12 19:22 [ + 5 ]

rehf, 23.12 18:18 новость хорошая. Лужков, немало денег украл со своей прошмандохой батуриной.Всё доказывал, что не ворует, а деньги к ним сами льнут.

монк-аль-ахри 23.12 19:43 [ + 5 ]

Этого козла усатого шлёпнули за то, что много знал: сколько лично Стульчак спиз*дил, сколько его окружение, включая Вована Плюгавого прихватило из общенародной собственности, сколько рыжему Толику накапало и т.д. Ну а на Шутова что только не вешали - за его честность в оценке дерьмократов. Шутов просто честно сказал, что захватившие власть в результате серии государственных переворотов подонки - ворьё. За что его и убили.

rehf 23.12 19:48 [ + 4 ]

Книжка есть такая. Называется "собчачье сердце" Купить её очень сложно Но в интернете она есть

rehf 23.12 19:49 [ + 1 ]

дедИвaн 23.12 19:22 [ + 2 – ]
rehf, 23.12 18:18 новость хорошая.

Главное чтобы процесс нет прерывался.

Emilian 24.12 09:37 [ + -1 ]

а кто Рохлина грохнул, вован не помнит?

Всего комментариев - 15

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 декабря
Житель Тихвина до смерти изрезал свою безработную жену
21 декабря
В коммуналке в Бокситогорске тело 65-летнего пенсионера, израненного ножом, нашли лишь спустя пять дней
21 декабря
На Яхтенной во время ссоры мужчина зарезал своего знакомого
21 декабря
Нелегала из Таджикистана зарезали на Обуховской Обороны
19 декабря
В Гатчине пьянка двух знакомых закончилась для одного моргом, а для второго - арестом
19 декабря
В Петербурге задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве матери и дочери в Колпино
14 декабря
Мужчина, зарезавший своего приятеля в наркотическом и алкогольном угаре, проведет 11 лет в колонии
добавить свое
Рождественская ярмарка на Московской площади

Priprava 23:00, 5 декабря

Еще 3044 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:47, 23 декабря 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском (3/+3)
15:17, 23 декабря В выходные в Петербурге ожидается теплая и сырая погода (3/+3)
13:48, 23 декабря Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить (15/+15)
11:50, 23 декабря Дальнобойщик из Москвы умер в Петербурге от гриппа (2/+2)
09:54, 22 декабря Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности (7/+2)
09:28, 22 декабря Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото) (1/+0)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Не заслуживай полицаи! И, никто о вас плохо не напишет! Ишь, прихвостни едро-путинские обиделись, понимаете ли. в «Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)»
Мужик наверно и не знал,что вконтакте мусорская шарашка.А как по мне дам мусора действительно пид.расы корумпированные в «Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)»
Придурки едро-путинские, особи вы кризисные! У вас что, других дел больше нет, как клоунадой заниматься и неумными потугами своими смешить люд честной!? в «В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки»
Всякую шваль аульную не надо к нам пускать. Убогая е-дрисня и ботокс, не задумывались об этом!? Отовсюду понаехали обезьяньи выродки! в «Житель Ставрополья поселился в чужой квартире, сменил замки и жил, пока соседка не забила тревогу»
Мне интересно, почему задержали 43х летнего блогера, за разжигании ненависти к полицаям? Вот вам яркий пример их деятельности! Один случай такой? Нет, и сотни и тысячи у этих кривосудных! Вот она путинская дерьмо-кратия! За правдивые высказывания арестовы... в «В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки»
Рейтинг.beta комментаторов
1
160 дедИвaн 
2
93 rehf 
3
42 арнольд питерский 
4
27 смерч 
5
24 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-82 Вжух 
2
-44 Тоскливый Дятел 
3
-13 Руссия 
4
-11 Алексанрил 
5
-2 Сергей Мельников 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
"Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Андерлехтом"
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
На Лермонтовском в массовое ДТП попала скорая, перевозившая больного ребенка (фото)
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
Из-за короткого замыкания более 100 человек эвакуировали из детского сада в Пушкине
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
В Сети появилось видео, как работник "Почты России" швыряет посылки в грузовик
^ Наверх