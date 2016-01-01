Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить

Президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции прокомментировал резонансные дела по убийствам российских политических лидеров. Глава государства отметил, что до сих пор следствие не может выяснить все обстоятельства убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, расстрелянного в Северной столице в августе 1997 года."К сожалению, до сих пор не ясны все обстоятельства убийства Михаила Маневича, с которым меня связывали очень хорошие, добрые личные отношения. Ну не удается до конца этого сделать", – сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.Напомним, вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. На углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян из автомата. От полученных ранений Маневич скончался.

Обсуждение темы:

«Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»

Вжух 23.12 14:33 [ + -12 – ]

Жаль что на начальной стадии за дело взялись непрофессиАналы

арнольд питерский 23.12 15:09 [ + 14 – ]

неподелился жидок вот и мочканули поделом

дедИвaн 23.12 15:30 [ + 15 – ]

Всех бы вас едристы поганые,лживые и алчные особи,также бы, при невыясненных обстоятельствах.........! Хоть бы народ пожил нормально, без обиралок-обещалок!

Алексанрил 23.12 15:45 [ + -11 – ]

Пидорок питерский ты дерьмо поганое

дедИвaн 23.12 16:07 [ + 11 – ]

Алексанрил,23.12 15:45, нашёл чем хвастаться, что пидерское дерьмо? Никто у тебя этот "титул" не оспаривает. Зря из себя выходишь и горячишься многониковая Саша!

Вжух 23.12 16:32 [ + -8 – ]

Что то стало попахивать старческим маразмом

дедИвaн 23.12 16:40 [ + 10 – ]

Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!

дедИвaн 23.12 16:48 [ + 8 – ]

Мне сдаётся стало попахивать с одного места, многониковыми пукано-высказываниями Пора бы и культуре написания комментариев научиться! День и ночь сидишь в газете и весьма много лет, уже. А, уровень мозгов, всё на том же убогом подсознании!

rehf 23.12 18:18 [ + 7 – ]

дедИвaн 23.12 15:30 [ + 6 – ]

Всех бы вас едристы поганые,...

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ.....



Юрия Лужкова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Причем госпитализация была экстренная, пришлось подключить реаниматологов.



НЕСТОР 23.12 18:42 [ + 6 – ]

Всем ясно почему грохнули,а ему не ясно. Делили сферы влияния.

дедИвaн 23.12 19:22 [ + 5 – ]

rehf, 23.12 18:18 новость хорошая. Лужков, немало денег украл со своей прошмандохой батуриной.Всё доказывал, что не ворует, а деньги к ним сами льнут.

монк-аль-ахри 23.12 19:43 [ + 5 – ]

Этого козла усатого шлёпнули за то, что много знал: сколько лично Стульчак спиз*дил, сколько его окружение, включая Вована Плюгавого прихватило из общенародной собственности, сколько рыжему Толику накапало и т.д. Ну а на Шутова что только не вешали - за его честность в оценке дерьмократов. Шутов просто честно сказал, что захватившие власть в результате серии государственных переворотов подонки - ворьё. За что его и убили.

rehf 23.12 19:48 [ + 4 – ]

Книжка есть такая. Называется "собчачье сердце" Купить её очень сложно Но в интернете она есть



rehf 23.12 19:49 [ + 1 – ]

дедИвaн 23.12 19:22 [ + 2 – ]

rehf, 23.12 18:18 новость хорошая.



Главное чтобы процесс нет прерывался.