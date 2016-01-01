Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину
- В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал
- Открытие в лечении варикоза
- После пожара в доме в Ленобласти нашли труп 52-летнего мужчины
- В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей
- В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах
- Петербургские зоозащитники решили создавать "дома" для новорожденных нерп (фото)
- ДТП с КамАЗом на Киевском шоссе унесло жизнь водителя фургона (фото)
- В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
- 23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
- В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
О как сразу возбудились, фэсэбэ, наручники, камера, особоо опастный преступник, настоящих терористов бы так ловили...
А казнокрадов под подписку и домашний арест!
Мужик наверно и не знал,что вконтакте мусорская шарашка.А как по мне дам мусора действительно пид.расы корумпированные
Нс словах он Лев Толстой,а на деле ху..простой,из неопубликованного .Видать хорошо писал,ржу не могу..Когда Всевышний мозги раздавал он наверное в танчики играл.
Не заслуживай полицаи! И, никто о вас плохо не напишет! Ишь, прихвостни едро-путинские обиделись, понимаете ли.
Этим холуям во власти надо же с кем то бороться. Воне лужок в маскве ласты склеивает. Придет черёд и этих тварей
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря
на новости