Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)

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«Петербуржца задержали за возбуждение ненависти к полиции в интернете (видео)»

Неzнайка. 23.12 13:45 [ + 26 – ]

О как сразу возбудились, фэсэбэ, наручники, камера, особоо опастный преступник, настоящих терористов бы так ловили...

Анжей Стамбулянский 23.12 14:12 [ + 23 – ]

А казнокрадов под подписку и домашний арест!

Вжух 23.12 14:26 [ + -18 – ]

хорошо бы и тут подчистить

Следователь Потапов.И.И. 23.12 14:55 [ + -11 – ]

Всё видим, всё читаем...

Не время...

Подчистим.

арнольд питерский 23.12 15:03 [ + 19 – ]

Мужик наверно и не знал,что вконтакте мусорская шарашка.А как по мне дам мусора действительно пид.расы корумпированные

Вжух 23.12 15:19 [ + -16 – ]

думаю что магаданский тебе больше пойдёт

смерч 23.12 15:27 [ + 4 – ]

Нс словах он Лев Толстой,а на деле ху..простой,из неопубликованного .Видать хорошо писал,ржу не могу..Когда Всевышний мозги раздавал он наверное в танчики играл.

дедИвaн 23.12 15:42 [ + 19 – ]

Не заслуживай полицаи! И, никто о вас плохо не напишет! Ишь, прихвостни едро-путинские обиделись, понимаете ли.

rehf 23.12 17:47 [ + 16 – ]

Этим холуям во власти надо же с кем то бороться. Воне лужок в маскве ласты склеивает. Придет черёд и этих тварей