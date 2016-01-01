В Понтонном неоднократно судимый 28-летний мужчина надругался над 77-летней пенсионеркой

Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

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Обсуждение темы:

«В Понтонном неоднократно судимый 28-летний мужчина надругался над 77-летней пенсионеркой»

Сергей Соколов 23.12 12:57 [ + 2 – ]

как же его корячит - и 70 лет в радость

Неzнайка. 23.12 13:15 [ + 1 – ]

Пусть женится теперь, паскуда...

катя 23.12 13:27 [ + -4 – ]

А может она его соблазняла?Хотя таким придуркам все равно, лишь бы почесать свое хозяйство.

Товарищ Конструктор 23.12 13:46 [ + 2 – ]

катюш, ну вы то о чужих "хозяйствах", смотрю, всё знаете.