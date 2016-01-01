«В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину»

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Общество
Дороги Ленинградской области представляют собой наивысшую опасность ,как для водителей,так и для пешеходов.Не отражателей не указателей толком нет.Если асфальт вроде нормальный так не понятно где обочина.А если асфальт не нормальный то не понятно ,где дорога..Млечный путь и черная дыра.
И самое поганое место на московской трассе к Питеру от Ям-Ижоры до поворота на Колпино.
На пешеходах, должны быть отражатели. В темное время суток не видно, что кто-то идет вдоль обочины, тем более, в темной одежде.
Не надо ходить по дорогам в темно время. Лучше сидите дома у экранов компьютеров или телевизоров. Тогда ничего с Вами не случится.
Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - http://vkk.me/tormolot
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18:26, 12 декабря
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