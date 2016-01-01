В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину

Врачи успели доехать до пострадавшего, но это его не спасло.

Обсуждение темы:

«В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину»

Vladlen 23.12 20:16 [ + 5 – ]

Дороги Ленинградской области представляют собой наивысшую опасность ,как для водителей,так и для пешеходов.Не отражателей не указателей толком нет.Если асфальт вроде нормальный так не понятно где обочина.А если асфальт не нормальный то не понятно ,где дорога..Млечный путь и черная дыра.

rehf 23.12 20:29 [ + 2 – ]

И самое поганое место на московской трассе к Питеру от Ям-Ижоры до поворота на Колпино.

Анжей Стамбулянский 24.12 08:31 [ + 4 – ]

На пешеходах, должны быть отражатели. В темное время суток не видно, что кто-то идет вдоль обочины, тем более, в темной одежде.

Тоскливый Дятел 24.12 13:40 [ + 0 – ]

Не надо ходить по дорогам в темно время. Лучше сидите дома у экранов компьютеров или телевизоров. Тогда ничего с Вами не случится.