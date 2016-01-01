«Дальнобойщик из Москвы умер в Петербурге от гриппа»

В Петербурге зафиксирована первая в нынешнем зимнем сезоне смерть от гриппа, передает «Доктор Питер».



Жертвой вируса гриппа А стал житель Москвы, работающий дальнобойщиком. Пациента госпитализировали прямо с парковки. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался буквально через несколько часов.

Известно, что дальнобойщик страдал сахарным диабетом, и на момент госпитализации его состояние оценивалось как терминальное.



Отметим, на прошлой неделе в Петербурге оказался превышен эпидемический порог по гриппу. В больницы доставили почти тысячу пациентов, большинство из которых – дети.



В городе регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, в том числе типа В, А H1N1 («свиной») и А H3N2.



