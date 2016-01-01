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Дальнобойщик из Москвы умер в Петербурге от гриппа

11:50
Тэги: медицина, эпидемия, здоровье, статистика
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Тэги: медицина, эпидемия, здоровье, статистика
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Общество
Обсуждение темы:
«Дальнобойщик из Москвы умер в Петербурге от гриппа»
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Тоскливый Дятел 23.12 11:59 [ + -1 ]

Доехать и умереть.

монк-аль-ахри 23.12 12:10 [ + 1 ]

какой только гадости эта Москва в Питер не завозит!

Всего комментариев - 2

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