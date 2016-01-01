В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал

Потерпевший успел несколько раз выстрелить в нападавшего.

Обсуждение темы:

«В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал»

Тоскливый Дятел 23.12 20:17 [ + -6 – ]

Какой-то пуленепробиваемый злоумышленник. Или скорее всего травмат дерьмовый, наверное пугач для ворон. Не могли купить Т-12.

rehf 23.12 20:24 [ + 3 – ]

Т-12 ????

Будущее ольгинских жополизов.... подравняйтесь у синих заборчиков...







НЕСТОР 23.12 20:52 [ + 5 – ]

На йух такой пистолет.

SCORPION69 23.12 21:01 [ + 5 – ]

что это за чоповец который не мог надавать люлей?

Анжей Стамбулянский 24.12 08:37 [ + 2 – ]

Да, если бы был grand power t12, было бы достаточно одной "таблетки" и в голове "скворешник"!