После пожара в доме в Ленобласти нашли труп 52-летнего мужчины
18:43, 23 декабря
Тэги: пожары, смерть, ленобласть
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а может начать надо с комитета по транспорту и местечковых начальников ГИБДД????Может их надо уволить и судить?Хотя слово может не подходит.Именно их надо судить.А потом этих обрезанных. в «В Петербурге будут судить четверых водителей маршруток за перевозку людей на неисправных машинах»
Книжка есть такая. Называется "собчачье сердце" Купить её очень сложно Но в интернете она есть
в «Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»
в «Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить»
что это за чоповец который не мог надавать люлей? в «В Ленобласти неизвестный напал на охранника, избил, отнял пистолет и сбежал»
Я вижу мои претензии, по поводу написания комментариев дошли до руководства ольгинских придурков. А то иш устроились серанут два слова и 11р. 80... Непорядок. в «В Петербурге и Москве появятся уменьшенные дорожные знаки»
Дороги Ленинградской области представляют собой наивысшую опасность ,как для водителей,так и для пешеходов.Не отражателей не указателей толком нет.Если асфальт вроде нормальный так не понятно где обочина.А если асфальт не нормальный то не понятно ,где дор... в «В Копорье Mercedes насмерть сбил неизвестного мужчину»
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