В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей

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«В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей»

Тоскливый Дятел 23.12 19:47 [ + -8 – ]

Согласен с мнением следствия, что это нарушает нормальное развитие ребенка. В этом возрасте девочка должна заниматься уроками, читать книги, посещать кружки. Как она будет теперь воспринимать окружающих, особенно мужчин?

rehf 23.12 19:51 [ + 2 – ]

Дятел, ты чё? Это тебя касается тоже....



Руссия 23.12 22:39 [ + -8 – ]

Жаль что это был не имигрант. Имигранты намного лучше нас. Лучше что бы они плодились и размножались в россии с рускими девушками так как страна огромная и места всем хватит. Русские алкаши все. А государству лучше стоит о них думать и давать им льготы, жильё и тд



скальпель 23.12 22:47 [ + 4 – ]

Руссия, а Вы русских девушек спрашивали? Они готовы быть насилуемыми и унижаемыми каждый день мигрантами?

НЕСТОР 24.12 08:12 [ + 3 – ]

руссия, ты гавно жрёшь большой ложкой?