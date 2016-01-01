«В Волхове 22-летний парень стал фигурантом уголовного дела за секс со школьницей»

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Общество
Согласен с мнением следствия, что это нарушает нормальное развитие ребенка. В этом возрасте девочка должна заниматься уроками, читать книги, посещать кружки. Как она будет теперь воспринимать окружающих, особенно мужчин?
Жаль что это был не имигрант. Имигранты намного лучше нас. Лучше что бы они плодились и размножались в россии с рускими девушками так как страна огромная и места всем хватит. Русские алкаши все. А государству лучше стоит о них думать и давать им льготы, жильё и тд
Руссия, а Вы русских девушек спрашивали? Они готовы быть насилуемыми и унижаемыми каждый день мигрантами?
Ребят, подруга недавно посоветовала одно средство, с помощью которого изменилась вся жизнь. Секс по пару часов, а от девушек отбоя нет, причем действует в любом возрасте и состоянии. Советую всем - http://vkk.me/tormolot
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