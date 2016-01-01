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«На Большевиков негодяй силой отобрал у 76-летней пенсионерки 45 тысяч рублей»

Самое дорогое в жизни, это глупость, потому что за нее дороже всего приходится. платить. Такая жажда общения у пенсионеров, что они готовы лешего к себе впустить.