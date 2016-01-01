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Подростка с перерезанной бритвой рукой госпитализировали в Колпино

10:35
Тэги: самоубийство, дети, поиск, колпино, невский район
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Тэги: самоубийство, дети, поиск, колпино, невский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Подростка с перерезанной бритвой рукой госпитализировали в Колпино»
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Просто житель 23.12 11:04 [ + 1 ]

Нам что расплакаться,если в 16 лет извилины так и не появились.

apostol13 23.12 11:26 [ + 0 ]

Бабские замашки вены резать и таблетки жрать. Настоящий самурай харакири два раза не делает.

Тоскливый Дятел 23.12 11:37 [ + 0 ]

Довели ребенка до ручки.

Всего комментариев - 3

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