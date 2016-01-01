Итальянскую улицу перекрыли из-за подозрительного предмета (фото)
10:33
Тэги: лжезаминирование, проверка, центр, бомба, взрыв
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