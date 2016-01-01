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«Автоледи попала в больницу после тарана маршрутки на встречке в Ленобласти»

Я могу объяснить причину выезда на встречку в этом месте. Хорошо его знаю, и не только на втором километре. Там рытвина на рытвине, яма на яме. А уж в зимнее время, вообще звиздец.

Сейчас еще Новоприозерское разваливается. Асфальт пластами сходит в сторону Питера. Колейность зашкаливает.