120 тысяч рублей похитили у безработного в раздевалке фитнес-зала на Крестовском

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«120 тысяч рублей похитили у безработного в раздевалке фитнес-зала на Крестовском»

утро&лето 23.12 10:29 [ + 2 – ]

Приора с краснодарскими номерами и южные парни внутри, угадай кто преступник.

Вжух 23.12 11:04 [ + -1 – ]

Приора- российская машина. Краснодар - город в Российской Федерации. А преступник может быть любой.

Серго 83 23.12 11:07 [ + 0 – ]

У безработного ещё есть,а работяги на приоре ручками заработали.Стоп,я не понял кто из них безработный,а кто работяга.

apostol13 23.12 11:36 [ + 0 – ]

Я знаю почему у нас такие богатые безработные. Они экономят на проезде на работу.

Тоскливый Дятел 23.12 12:01 [ + 0 – ]

Оказывается, можно разбогатеть на пособии.