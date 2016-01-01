Носатый извращенец напал на 10-летнюю девочку в центре Петербурга

Мужчина пытался изнасиловать ребенка в парадной на улице Пестеля.

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Обсуждение темы:

«Носатый извращенец напал на 10-летнюю девочку в центре Петербурга»

Тоскливый Дятел 23.12 11:36 [ + -2 – ]

Конечно, все свалят на мигрантов.

монк-аль-ахри 23.12 12:09 [ + 2 – ]

судя по лицу морды - борец за независимый Карабах.

Тоскливый Дятел 23.12 12:26 [ + -2 – ]

Вообще, нос это не улика. Его можно приклеить.