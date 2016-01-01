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«В Ленобласти 5-летняя малышка сломала позвоночник, упав с кровати»

Жаль малышку :-( Или у нее очень хрупкие кости или же кровать была двухярусной...А вообще,с кровати ли она упала?Здоровья крохе!!!